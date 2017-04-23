Россиянин Захаров стал четвертым на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Россиянин Илья Захаров занял четвертое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на четвертом этапе Мировой серии в канадском Виндзоре.

Результат Захарова — 488,75 балла. Победу одержал британец Джек Ло, набравший 567,15 балла. Второе и третье места заняли соответственно китайцы Се Сыи (528,50 балла) и Цао Юань (500,50).

В синхронных прыжках в воду с вышки в миксте россияне Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина заняли шестое место, набрав 299,64 балла. Победу одержали китайцы Лянь Цзе и Лянь Цзюньцзе (344,37). Второй результат показали канадцы Меган Банфето и Венсан Рьендо (314,82). На третьем месте австралийская пара Мелисса Ву и Домоник Бэджгуд (314,04).

В прыжках с вышки среди женщин победу праздновала китаянка Сы Яцзе, набравшая 390,60 балла. Второй стала Ву (384,00). Замкнула тройку лучших еще одна китаянка Жэнь Цянь (360,70).

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