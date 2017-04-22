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Спорт

"Санкт-Петербург Арена" готова к матчам при полных трибунах

Сюжет:
Строительство стадиона "Зенит-Арена" в Петербурге (83)
23:2822.04.2017
0470
© РИА Новости . Михаил КиреевПерейти в фотобанкСтадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге. Архивное фотоСтадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Киреев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. "Санкт-Петербург Арена" готова к матчам при полных трибунах, говорится в сообщении аппарата вице-губернатора города Игоря Албина.

Стадион Санкт-Петербург Арена. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Шамуков
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"Санкт-Петербург Арена" (строился под рабочим названием "Зенит-Арена"), на которой пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, была открыта в субботу встречей 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом". Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.

"До ввода в эксплуатацию была нехорошая история у этого объекта, до 29 декабря только ленивый не пинал власти Петербурга и футбольный стадион "Санкт-Петербург Арена". Сегодня ситуация поменялась. Мы провели два неспортивных тестовых мероприятия в феврале на 10 и 40 тысяч зрителей. Сегодняшнее решение ограничиться 20 тысячами болельщиков – это решение футбольного клуба "Зенит", — сказал Албин, слова которого приводятся в сообщении.

"На самом деле арена готова к эксплуатации на полную нагрузку. Я бы рекомендовал провести третий тестовый матч при полных трибунах. Окончательное решение, конечно, принимает ФК "Зенит", — продолжил он.

Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Михаил Киреев
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По словам Албина, работа с футбольным полем будет продолжаться. "Нам предстоит провести три футбольных матча, а потом санировать это поле, примерно в течение двух недель. Поле готово, поле эксплуатируется, но мощи пока оно не набрало необходимой, чтобы его эксплуатировать с полной нагрузкой: тренироваться и играть в футбол", — заявил вице-губернатор.

Как говорится в сообщении, на состояние футбольного газона и на завершение автоматизации раздвижной кровли влияют погодные условия. Домонтаж датчиков системы управления кровлей будет выполнен сразу после стабилизации температурного режима.

"У нас есть полное понимание по тем работам, которые необходимо выполнить по периметру безопасности, по временным зданиям и сооружениям, по адаптации чаши стадиона, устранению недостатков, выявленных службой технадзора и ФК "Зенит". Сегодня все эти работы находятся в плановом режиме, в графике", — добавил вице-губернатор.

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© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТестовое мероприятие "Первый посетитель" на стадионе "Крестовский"
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Тестовое мероприятие "Первый посетитель" на стадионе "Крестовский"
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