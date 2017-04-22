В соревнованиях Rally Masters Show приняли участие гонщики из 10 стран

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. 21 и 22 апреля в Москве в седьмой раз прошли международные соревнования Rally Masters Show, собщается на сайте mos.ru.

В состязаниях приняли участие 300 автогонщиков (50 экипажей) из 10 стран — России, Белоруссии, Эстонии, Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы и Казахстана. Москву на соревнованиях представили четыре гонщика: Дмитрий Королев, Инесса Тушканова, Евгений Новиков и Роман Беляев.

Помимо гоночных заездов, на Rally Masters Show прошли соревнования механиков (им пришлось менять колеса на скорость) и выступления профессиональных каскадеров. Здесь также состоялся парад исторических автомобилей. А все желающие поучаствовали в розыгрышах призов.

Накануне спортивного события зрители могли видеть, как к нему готовились участники — знакомились с трассой, проходили тестовые заезды и многое другое.