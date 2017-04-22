Хоккеисты "Красной Армии" стали обладателями Кубка Харламова

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Хоккеисты московской "Красной Армии" обыграли нижнекамский "Реактор" в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ и во второй раз в истории стали обладателями Кубка Харламова.

Субботняя игра в Москве завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Павел Подлубошнов (15-я минута) и Иван Силаев (56). У "Реактора" отличился Булат Набиуллин (45).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Красной Армии".

Московский клуб во второй раз завоевал главный трофей МХЛ, ранее Кубок Харламова "Красная Армия" выигрывала в сезоне-2010/11.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>