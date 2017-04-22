"Ростов" разгромил "Спартак" в матче 24-го тура РФПЛ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Футболисты "Ростова" забили три безответных мяча в ворота лидера чемпионата России московского "Спартака" в 24-м туре премьер-лиги, сообщает "Р-Спорт".

Дублем в составе ростовчан отметился Александр Бухаров, еще один гол на свой счет записал Александр Гацкан.

Футболисты "Спартака" заканчивали матч вдесятером. На 76-й минуте капитан красно-белых Денис Глушаков получил красную карточку.

Несмотря на поражение, "Спартак" продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 54 очка. "Ростов" с 36 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы.

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