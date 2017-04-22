Веснина обыграла Ван Эйтванк в первой игре матча плей-офф Fed Cup

Елена Веснина (Россия) радуется победе в матче Кубка Федерации по теннису против Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

Елена Веснина (Россия) радуется победе в матче Кубка Федерации по теннису против Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Российская теннисистка Елена Веснина обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк в первой игре матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Матч сборных России и Бельгии проходит на МСА "Лужники" в Москве. Победитель получит право выступать в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне. Веснина была сильнее Ван Эйтванк со счетом 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Следующими на корт выйдут россиянка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Элизе Мертенс.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>