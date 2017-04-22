"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на новом стадионе

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Футбольный клуб "Зенит" провел первый официальный домашний матч на новом стадионе "Санкт-Петербург Арена", который закончился победой над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:0, сообщает "Р-Спорт".

Футболисты "Зенита" забили два мяча на последних минутах матча: сначала на 86-й счет открыл Бранислав Иванович, затем на 93-й Йоан Молло удвоил преимущество хозяев поля. В течение матча судья показал три красные карточки футболистам "Урала". На 61-й минуте арбитр удалил с поля Эрика Бикфалви и Романа Павлюченко, далее красную карточку на 87-й минуте получил Роман Емельянов.

После 24 игр в Российской футбольной премьер-лиги "Зенит" имеет в активе 46 очков и идет на третеьм месте. Футболисты "Урала" находятся на 10-м месте в турнирной таблице с 29 очками.

В первом официальном матче на новом стадиона в Санкт-Петербурге, также принял участие известный актер театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский, который выступил в роли диктора.

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