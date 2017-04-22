Сборная России заняла второе место на командном ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Сборная России по фигурному катанию заняла второе место на командном чемпионате мира в Токио.

Турнир завершился в субботу выступлением одиночниц в произвольной программе. Россию представляли Евгения Медведева и Елена Радионова. Медведева победила с мировым рекордом, получив за прокат 160,46 балла. Радионова заняла пятое место (137,08). Второй результат показала японка Маи Михара (146,17). На третьем месте еще одна представительница Японии Вакаба Хигучи (145,30).

Результат россиянок принес в копилку сборной 20 баллов. Это позволило российской команде набрать в общей сумме по итогам выступлений одиночников и танцевальных и спортивных пар 105 баллов. Первое место у сборной Японии (109). На третьей строчке команда США (97).

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