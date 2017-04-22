Сочи, Сеул и Солт-Лейк-Сити претендуют на ЧМ по шорт-треку в сезоне-2019/20

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Сочи, Сеул и Солт-Лейк-Сити претендуют на право принять чемпионат мира по шорт-треку в сезоне-2019/20, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир запланирован для проведения в срок 13-15 марта 2020 года. Заявки на проведение турнира должны были быть поданы в секретариат ISU до 15 апреля 2017 года.

МОК в начале декабря объявил, что продлил санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, "до дальнейшего уведомления". Санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

Ранее Россия принимала чемпионат мира по шорт-треку в марте 2015 года – турнир прошел в Москве.

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