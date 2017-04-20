Должность главного тренера сборной по биатлону могут упразднить

МОСКВА, 20 апр – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Должность главного тренер сборной России по биатлону, возможно, будет упразднена, заявил журналистам Александр Касперович, который на данный момент занимает эту должность.
"Возможно, будет упразднена должность главного тренера, но это не значит, что я заканчиваю работу в биатлоне. Я буду продолжать. Ясность в этом вопросе будет тоже до 25 апреля", — сказал Касперович.
Ранее Союз биатлонистов России (СБР) 5 апреля утвердил Рикко Гросса и Андрея Падина в качестве старших тренеров мужской сборной России на сезон-2017/18.
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