Должность главного тренера сборной по биатлону могут упразднить

МОСКВА, 20 апр – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Должность главного тренер сборной России по биатлону, возможно, будет упразднена, заявил журналистам Александр Касперович, который на данный момент занимает эту должность.

Заседание экспертного совета Минспорта РФ по биатлону прошло в четверг в Москве. Должность главного тренера с июля 2015 года занимает Касперович. В минувшем сезоне на чемпионате мира сборная РФ завоевала две медали (золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете).

"Возможно, будет упразднена должность главного тренера, но это не значит, что я заканчиваю работу в биатлоне. Я буду продолжать. Ясность в этом вопросе будет тоже до 25 апреля", — сказал Касперович.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) 5 апреля утвердил Рикко Гросса и Андрея Падина в качестве старших тренеров мужской сборной России на сезон-2017/18.

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