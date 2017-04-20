Назначен новый главный тренер ХК "Спартак"

МОСКВА, 20 апр – Р-Спорт. Пост главного тренера московского "Спартак" занял Вадим Епанчинцев, контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на сезон, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Агентство "Р-Спорт" 24 марта сообщало, что Епанчинцев, последние два сезона возглавлявший клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Сарыарка" (Караганда), расторг контракт с казахстанской командой по обоюдному согласию и возглавит "Спартак".

"Спартак" в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. С 10 октября обязанности главного тренера исполнял Алексей Ярушкин, сменивший Германа Титова.

Епанчинцев входил в тренерский штаб первой команды "Спартака" в сезоне-2011/12. Также ранее специалист входил в тренерский штаб молодежной команды "Спартака", а в сезоне-2014/15 был главным тренером команды.

Ранее в четверг было объявлено, что вместе с Ярушкиным команду покинули его помощники Виктор Игнатьев и Даниил Марков, а тренер вратарей Стефан Перссон продолжит работу в новом тренерском штабе команды.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>