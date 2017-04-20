Москвичи выберут места для размещения спортивных площадок

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На платформе "Активный гражданин" 20 апреля стартует опрос москвичей по теме спорта на открытом воздухе. Площадки для занятий спортом планируется открыть в 10 округах столицы, сообщает портал правительства Москвы.

Жителей столицы попросят ответить на вопрос, будут ли они посещать бесплатные занятия физкультурой под руководством профессиональных инструкторов. Адреса спортплощадок планируется определить по итогам голосований.

Москвичи также поделятся своим мнением о том, какие тренировки им наиболее интересны: зарядки, не требующие подготовки, или мастер-классы по воркауту с использованием специального оборудования.

Проголосовать можно на сайте или в мобильном приложении проекта. Голосование доступно для участников, указавших свой адрес в профиле.