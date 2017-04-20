"Спартак" создаст команды по Dota 2, League of Legends и CS:GO

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На базе Международного физкультурно-спортивного общества "Спартак" будет создан одноименный киберспортивный клуб. Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной 82-летию спортивного общества.

Как сообщил совладелец КСК "Спартак" Михаил Барашков, известная киберспортивная организация Team Empire будет помогать обществу в формировании составов и управлении командами. "В Team Empire много болельщиков "Спартака" как среди игроков, так и руководства. Уже давно была идея предложить спортивному обществу создать одноименную команду, которая будет представлять "Спартак" в киберспорте. Переговоры длились несколько лет, и в результате мы пришли к соглашению, — заявил Барашков. — Состав по Counter-Strike: Global Offensive уже собран, в нем будут представлены русскоязычные игроки, но никаких ограничений у нас нет: "Спартак" как бренд хочет развиваться на международной арене, так что иностранцы в составе могут появиться".

"Спартак" стал не первой спортивной организацией, сформировавшей киберспортивные коллективы. Первым в России это сделал футбольный клуб "Анжи", на базе которого была создана команда по Dota 2 "КиберАнжи".