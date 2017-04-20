Суарес и Кьеллини обменялись футболками после матча "Барселона"- "Ювентус"

МОСКВА, 20 апр — Р-Спорт. Нападающий "Барселоны" Луис Суарес и защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, которого форвард каталонского клуба укусил на чемпионата мира-2014 в Бразилии, обменялись футболками после ответной игры между командами в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

Суарес за укус Кьеллини в матче группового этапа Уругвай — Италия на ЧМ-2014 был дисквалифицирован на девять матчей за уругвайскую сборную, отстранен от любой футбольной деятельности на четыре месяца и оштрафован на 82 тысячи евро. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание футболиста, постановив, что он может принять участие в товарищеских играх за национальную команду.

В среду "Барселона" дома сыграла вничью с "Ювентусом" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:0 и по сумме двух встреч вылетела из турнира. В первом матче туринский клуб победил каталонцев со счетом 3:0, а Кьеллини забил один из мячей.

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