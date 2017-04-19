УЕФА условно отстранил "Лион" и "Бешикташ" на год от еврокубков

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. УЕФА условно отстранил французский "Лион" и турецкий "Бешикташ" на один год от еврокубков с испытательным сроком в два года из-за беспорядков на матче команд в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте организации.

Домашний матч "Лиона" в четвертьфинале Лиги Европы со стамбульским "Бешикташем" (2:1), который состоялся 13 апреля, начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, устроенных фанатами команд на трибунах.

Оба клуба также оштрафованы на 100 тысяч евро каждый.

Ответный матч "Бешикташа" с "Лионом" состоится в четверг в Стамбуле.

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