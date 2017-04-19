В России стартовал последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Стартовал последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций-2017, который пройдет летом в России, сообщает пресс-служба ФИФА.

Последний этап продаж стартовал в 13:00 мск в среду. В продажу поступят билеты на все матчи турнира, в том числе билеты для особой категории лиц для болельщиков с ограниченными возможностями и маломобильных групп. В ходе этого этапа продаж, который продлится до 2 июля, билеты будут продаваться в порядке живой очереди и в режиме реального времени, в зависимости от их наличия.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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