В МВД хотят ограничить въезд фанатам, которые "без симпатии" относятся к РФ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В МВД озабочены тем, как вычислять опасных гостей при въезде в Россию во время проведения Кубка конфедераций в этом году и Чемпионата мира по футболу в следующем.

"Мы хотим еще на въезде вычислять тех, кто в мире уже имеет "черную метку" о том, что пребывание этого человека на территории стран мира нежелательно", — сказала на пресс-конференции начальник главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова. Она добавила, что в ведомстве "особенно озабочены тем, чтобы в рядах болельщиков к нам не приехали те, кто "без симпатии" относится к России".

Кубок конфедераций — тестовое соревнование, которое традиционно проводится за год до Чемпионата мира по футболу в стране-организаторе. В России турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчи примут "Стадион Спартак" в Москве, сочинский "Фишт", "Казань Арена" и "Стадион Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.