Сборная Москвы стала лучшей на чемпионате России по фехтованию

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московские спортсмены завоевали восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей на чемпионате России по фехтованию, сообщает mos.ru. Сборная столицы стала лучшей в общекомандном зачете. Второе место у команды Башкирии, третье — у представителей Курской области.

Кроме того, столичные спортсмены выиграли командные соревнования шпажистов и саблистов как среди мужчин, так и среди женщин. Чемпионами страны стали шпажисты Вадим Анохин и Татьяна Логунова, саблисты Камиль Ибрагимов и Ольга Никитина.

Чемпионат проходил с 11 по 18 апреля в Арзамасе (Нижегородская область). В соревнованиях участвовали сильнейшие российские спортсмены, в том числе победители и призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.