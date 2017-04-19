"Реал" победил "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Мадридский "Реал" в дополнительное время победил мюнхенскую "Баварию" в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов прошел в следующую стадию турнира.

Матч, который состоялся в Мадриде, завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. В основное время голами за "Баварию" отметились Роберт Левандовский (53-я минута, с пенальти), еще один мяч в собственные ворота забил защитник "Реала" Серхио Рамос (78-я), для которого этот матч стал сотым в Лиге чемпионов. В составе "Реала" мяч забил Криштиану Роналду (76-я). На 84-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили полузащитника "Баварии" Артуро Видаля.

В дополнительное время Роналду оформил хет-трик, отличившись на 105-й и 111-й минутах, и стал первым игроком, забившим сто мячей в Лиге чемпионов. Еще один гол на счету Марко Асенсио (112-я).

Жеребьевка полуфинальных пар Лиги чемпионов состоится 21 апреля в швейцарском Ньоне.

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