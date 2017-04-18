"Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Мадридский "Атлетико" сыграл вничью с английским "Лестером" в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

Встреча, прошедшей во вторник в Лестере, закончилась вничью – 1:1. У "Атлетико" отличился Сауль Ньигес (26-я минута). Хозяева ответили голом забил Джейми Варди (61-я). Первый матч, прошедший 12 апреля в Мадриде, закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Соперник мадридцев по полуфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.

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