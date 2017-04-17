Путин поздравил велогонщика Дмитриева с золотом чемпионата мира

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского велогонщика Дениса Дмитриева с "золотом" чемпионата мира в индивидуальном спринте, сообщается на сайте Кремля.

Чемпионат мира по велоспорту на треке проходил в Гонконге с 12 по 16 апреля. Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дмитриев завоевал золото турнира в индивидуальном спринте.

"Уважаемый Денис Сергеевич! Поздравляю вас с "золотом" чемпионата мира в Гонконге. Вы убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, в упорной борьбе с сильными соперниками одержали красивую победу", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что отличная подготовка, целеустремленность и спортивный характер будут и дальше помогать Дмитриеву добиваться значимых успехов.