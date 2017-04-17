Шляхтин: выступление атлетов под российским флагом на ЧМ-2017 исключено

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что выступление российских спортсменов под своим флагом на чемпионате мира 2017 года в Лондоне исключено, таким образом, они будут выступать под нейтральным флагом, которым станет официальный флаг IAAF, заявил агентству "Р-Спорт" президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина (после замужества Ласицкене), имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявлял, что ВФЛА запросит разъяснение у IAAF по определению нейтрального флага.
"Что касается 17 спортсменов, получивших отказ в допуске к международным стартам, уточнения по этому вопросу мы еще не получили", — добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
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