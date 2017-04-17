США
17.0417 апреля14:29МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Медведев подписал постановление по требованиям безопасности на ЧМ-2018

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1012)
14:1117.04.2017
(обновлено: 14:23 17.04.2017)
0451
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 апреля 2017
© РИА Новости. Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк

ГОРКИ, 17 апр – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление по требованиям безопасности в гостиницах и смежных с ними объектах во время чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году.

Болельщики жгут файеры. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В России перед ЧМ-2018 ужесточили наказание для буйных болельщиков

"Особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы. Тем более, что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу и Универсиаду, которая будет в Красноярске в 2019 году. Три больших мероприятия. Я подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз, определяет, как работать на этих объектах и смежных объектах, утверждены формы паспорта безопасности этих объектов", — сказал Медведев.

Вице-премьер Виталий Мутко в свою очередь пояснил, что это постановление конкретизирует ответственность, защищает граждан, которые будут пользоваться услугами размещения в гостиницах. По его словам, количество мест размещения (гостиниц) на этих мероприятиях составляет порядка 21 тысячи, они могут вместить всего более 7,5 миллионов человек одновременно.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Захарова прокомментировала призывы немецких политиков бойкотировать ЧМ-2018

"Данное постановление конкретизирует, поднимает ответственность, вводит некие требования к паспорту безопасности. Впервые вводятся требования к технической оснащенности объектов, вводится понятие категорийности, четыре категории по степени предполагаемого ущерба и по возможности размещения", — пояснил Мутко.

Кроме того, постановление определяет требование к паспорту безопасности и порядок его получения, добавил он. Мутко также напомнил, что по объектам ЧМ по футболу как спортивным, так и неспортивным, были введены дополнительные меры безопасности. Квалификационные требования к гостиницам, по его словам, начнут применяться со следующего года.

Медведев подчеркнул, что эта тема является исключительно актуальной во всем мире.

"Надо все довести до конца, я имею в виду и работу в рамках закона, и вот этого постановления, которое я утвердил. И самое главное — дайте там все указания, чтобы проследили, чтобы на местах все это внедряли. Потому что бумаг-то мы немало принимаем, самое главное, чтобы все гостиницы все сделали, что вытекает из этого документа", — подчеркнул премьер.

Комментировать
+
Спорт
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена