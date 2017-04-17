Медведев подписал постановление по требованиям безопасности на ЧМ-2018

ГОРКИ, 17 апр – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление по требованиям безопасности в гостиницах и смежных с ними объектах во время чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году.

"Особенно важно уделять внимание большим скоплениям людей, где обычно стараются появиться террористы. Тем более, что у нас в будущем намечается ряд крупных международных соревнований, включая Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу и Универсиаду, которая будет в Красноярске в 2019 году. Три больших мероприятия. Я подписал постановление, которое определяет требования к защищенности гостиниц от возможных террористических угроз, определяет, как работать на этих объектах и смежных объектах, утверждены формы паспорта безопасности этих объектов", — сказал Медведев.

Вице-премьер Виталий Мутко в свою очередь пояснил, что это постановление конкретизирует ответственность, защищает граждан, которые будут пользоваться услугами размещения в гостиницах. По его словам, количество мест размещения (гостиниц) на этих мероприятиях составляет порядка 21 тысячи, они могут вместить всего более 7,5 миллионов человек одновременно.

"Данное постановление конкретизирует, поднимает ответственность, вводит некие требования к паспорту безопасности. Впервые вводятся требования к технической оснащенности объектов, вводится понятие категорийности, четыре категории по степени предполагаемого ущерба и по возможности размещения", — пояснил Мутко.

Кроме того, постановление определяет требование к паспорту безопасности и порядок его получения, добавил он. Мутко также напомнил, что по объектам ЧМ по футболу как спортивным, так и неспортивным, были введены дополнительные меры безопасности. Квалификационные требования к гостиницам, по его словам, начнут применяться со следующего года.

Медведев подчеркнул, что эта тема является исключительно актуальной во всем мире.

"Надо все довести до конца, я имею в виду и работу в рамках закона, и вот этого постановления, которое я утвердил. И самое главное — дайте там все указания, чтобы проследили, чтобы на местах все это внедряли. Потому что бумаг-то мы немало принимаем, самое главное, чтобы все гостиницы все сделали, что вытекает из этого документа", — подчеркнул премьер.