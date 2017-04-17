Николай Гуляев: Москва готова к приему болельщиков Кубка конфедераций

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Москва успешно подготовилась к приему болельщиков Кубка конфедераций, сообщил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в интервью порталу mos.ru.

"Москва подготовилась к приему болельщиков как из регионов, так и из-за рубежа. <…> Стадион "Спартак", где пройдут московские матчи турнира, может принять одновременно 45 тысяч болельщиков. Стадион, построенный в 2014 году, уже прошел проверку чемпионатом России, а также международными матчами с участием российской сборной. В этом году также будет открыт после реконструкции олимпийский комплекс "Лужники", который примет матчи чемпионата мира 2018 года", — рассказал он.

Гуляев отметил, что болельщики чемпионата, аккредитованные представители СМИ и волонтеры получат право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, включая аэроэкспресс.

Специально для гостей столицы в Москве созданы туристстко-информационные центры, где все желающие смогут получить необходимую информацию о городе.

"Сейчас в Москве есть два туристско-информационных центра — на Триумфальной площади и в здании ГУМа на Красной площади. Центры нужны, прежде всего, для того, чтобы информировать гостей столицы о туристических возможностях Москвы, о ее потенциале. Сотрудники ТИЦ говорят на английском языке и могут сориентировать туристов по различным вопросам", — подчеркнул Гуляев.

Кроме того, в городе стала появляться символика чемпионата. В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой FIFA, а также официальные талисманы чемпионата мира 2018 года — волка Забиваку.

"В стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена и "последняя миля" — территория вокруг стадиона "Спартак" начиная от одноименной станции метро", — заключил Николай Гуляев.