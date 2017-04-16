"Спартак" обыграл "Зенит" в центральном матче 23-го тура РФПЛ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" победили петербургский "Зенит" в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги, сообщает "Р-Спорт".

Центральный матч тура закончился со счетом 2:1. В составе москвичей голами отметились Куинси Промес и Александр Самедов. За "Зенит" забил Артем Дзюба, который раньше защищал цвета "Спартака".

Благодаря этой победе, футболисты столичного клуба укрепили свое лидерство в чемпионате, набрав 54 очка. "Зенит" с 43 очками остается на третьей позиции в турнирной таблице. В 24-м туре "Спартак" сыграет с "Ростовом", футболисты "Зенита" встретятся с "Уралом".

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