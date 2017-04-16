СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Хоккеисты СКА второй раз в истории завоевали Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский "Металлург", сообщает "Р-Спорт".

Пятый матч серии закончился со счетом 5:3 в пользу армейцев. Голами в составе победителей отметились Никита Гусев, Александр Барабанов, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук и Сергей Плотников. У "Металлурга" шайбы забросили Оскар Осала, Виктор Антипин и Ярослав Косов. Общий счет в серии 4:1.

Лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ сезона-2016/17 стал форвард "Магнитки" Ян Коварж. Награда лучшему снайперу плей-офф досталась другому игроку "Металлурга" Данису Зарипову. Вратарь магнитогорцев Василий Кошечкин был признан лучшим голкипером плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

До этого, хоккеисты СКА выигрывали Кубок Гагарина в сезоне-2014/15, где в финальной серии со счетом 4:1 переиграли казанский "Ак Барс".

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