Волейболисты "Факела" победили в Кубке вызова

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Волейболисты "Факела" (Новый Уренгой) одержали победу в Кубке вызова, в финале по сумме двух матчей обыграв французский "Шомон".

В воскресенье в Новом Уренгое проходит вторая встреча противостояния. Счет по сетам – 2-1 в пользу "Факела". Первый матч, прошедший ранее во Франции, завершился победой российского клуба со счетом 3-1 (25:12, 15:25, 26:24, 30:28).

Таким образом, "Факелу" для победы достаточно было выиграть две партии во второй игре.

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