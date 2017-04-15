Волейболистки казанского "Динамо" впервые в истории выиграли Кубок ЕКВ

КАЗАНЬ, 15 апр – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского "Динамо" впервые в истории завоевали Кубок ЕКВ, продлив победную серию российских клубов в финалах этого турнира до трех сезонов.

"Динамо" в финале выиграло у итальянского клуба "Бусто Арсицио" по сумме двух матчей (3-1 дома и 3-2 на выезде). В 2015 и 2016 годах в Кубке ЕКВ побеждало краснодарское "Динамо".

Тревожная победа 3-1 в Казани



На пути к финалу Кубка ЕКВ казанское "Динамо" сотворило небольшое чудо, отыграв у турецкого "Галатасарая" поражение в первом матче полуфинала со счетом 0-3. В ответной игре у казанской команды не было права на ошибку, и она разгромила соперниц в основное время (3-0), а потом победила в золотом сете (15:11). Отметим, что турчанки в прошлом году проиграли краснодарскому "Динамо" в финале Кубка ЕКВ и тоже сначала одержали победу в домашнем матче.

У соперницы "Динамо" по финалу итальянской команды "Бусто Арсицио" не все хорошо складывалось в серии А, где она не входила в число лидеров. Но "Бусто Арсицио", в свою очередь, выбил из розыгрыша Кубка ЕКВ на стадии полуфинала прошлогоднего победителя Лиги чемпионов итальянский "Поми".

"Италия есть Италия. Это хорошая защита, слаженная игра. Это к тому же и высокорослая команда, которая практически не уступает в росте нам. Определяющими будут много факторов: и физическая готовность, и работа тренерского штаба по разбору соперников, и, самое главное, желание игроков. Именно чемпионский характер определяет победителей таких соревнований", — сказал агентству "Р-Спорт" перед финальными матчами директор "Динамо" Сергей Чернышов.

В первом матче финала, который прошел 11 апреля в Казани, "Динамо" выиграло два первых сета и вело со счетом 7:3 в третьей партии, после чего начались качели, которые присущи команде Ришата Гилязутдинова в этом сезоне. "Бусто Арсицио" спасся в третьем сете и повел со счетом 14:11 в четвертой партии. Только успешные замены помогли "Динамо" прийти в себя. В Италию казанская команда отправилась с победой — 3-1, что облегчало ей итоговую задачу.

"Бусто Арсицио", естественно, будет лучше подавать в своем зале. Итальянки и наполовину не потеряли шансов на Кубок ЕКВ, они рассчитывают его выиграть на своей площадке. Но "Динамо" — это такая команда, которая за счет коллектива, общей игры, сверхнастроя и сверхмотивации может победить, что она доказывала в этом сезоне. Наши девчонки не должны отпустить победу, но будет тяжелее, чем в первом матче", — сказала "Р-Спорт" серебряный призер Олимпиады-2000 в составе сборной России Татьяна Грачева.

Характер как у "Барселоны"



Казанскому клубу для победы в турнире в выездном матче достаточно было выиграть хотя бы две партии. Но, несмотря на преимущество динамовок в первом сете субботней игры в Бусто-Арсицио, в счете повели хозяйки площадки – 25:23. А после второй партии стало тревожно. "Бусто Арсицио" разгромил "Динамо" — 25:16 и был в шаге от того, чтобы перевести матч в золотой сет.

Но неслучайно старший тренер "Динамо" Александр Перепелкин после волевой победы над "Уралочкой" в полуфинале чемпионата страны отметил, что казанской команде стоит брать пример с футболистов испанской "Барселоны", которая отыгралась в 1/8 финала Лиги чемпионов со счета 0:4 в противостоянии с французским "Пари Сен-Жермен". "Динамо" выиграло третью партию – 25:12, а затем победило в четвертой – 25:21. Пятый сет был уже формальностью, но и его выиграли динамовки – 15:12.

Это второй европейский трофей "Динамо" в истории после победы в Лиге чемпионов сезона-2013/14. По мнению Сергея Чернышова, после победы в Кубке ЕКВ волейболистки "Динамо" вернули клубу звание команды, которая выиграла все в европейском волейболе.

"Девочки очень переживали, очень были настроены на борьбу за этот кубок. Может быть, где-то это им мешало. Было очень высокое желание, они понимали ответственность за результат. Игра сложилась очень драматично, понравилась зрителям. Это все здорово. Результат говорит, что "Динамо" завоевало кубок, которого у клуба раньше не было. "Динамо" остается командой, которая выиграла все. У нас была Лига чемпионов, теперь мы взяли второй европейский трофей. Мы горды и счастливы, что смогли это сделать", — сказал Чернышов корреспонденту "Р-Спорт" по телефону.

Для казанского клуба это второй Кубок в текущем сезоне. Ранее "Динамо" победило в Кубке России. А для связующей Ирины Филиштинской и блокирующей Марины Марюхнич победа в Кубке ЕКВ стала третьей подряд, так как ранее они играли в Краснодаре.

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