Казанский ЖВК "Динамо" завоевал Кубок ЕКВ, обыграв "Бусто Арсицио"

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Волейболистки казанского "Динамо" завоевали Кубок ЕКВ, обыграв в финале по сумме двух матчей итальянский клуб "Бусто Арсицио".

Ответная встреча проходит на площадке итальянской команды в субботу, и после четырех сетов счет в игре равный — 2-2 (25:23, 25:16, 12:25, 21:25).

В первом матче, который прошел в Казани 11 апреля, "Динамо" одержало победу со счетом 3-1. Таким образом, результат пятого сета субботнего матча уже не повлияет на исход противостояния, так как "Бусто Арсицио" уже не сможет обойти казанскую команду по сумме сетов.

Для "Динамо" это первая победа в Кубке ЕКВ в истории, ранее в 2014 году казанский клуб становился победителем Лиги чемпионов ЕКВ.

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