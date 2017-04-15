ЦСКА и "Ростов" не забили друг другу мячей в матче 23-го тура РФПЛ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА и "Ростов" не выявили сильнейшего в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги, закончив матч без забитых мячей, сообщает "Р-Спорт".

После 23-х матчей, футболисты ЦСКА занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Ростовчане с 33 очками идут на восьмом месте в РФПЛ. В следующем туре московские армейце сыграют с "Уфой", футболистам "Ростова" придется играть со "Спартаком", занимающим первую строчку чемпионата России.

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