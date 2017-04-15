Фанаты английского футбольного клуба закидали поле игрушечными свиньями

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Болельщики "Чарльтон Атлетик" перед матчем с "Ковентри Сити" в рамках 43-го тура английского дивизиона устроили акцию протеста против руководства клуба, сообщает BBC Sport. Кадры инцидента опубликованы на YouTube.

Фанаты, недовольные положением дел любимой команды, забросали поле пластиковыми свиньями.

Из-за действий болельщиков начало матча, закончившегося со счетом 1:1, пришлось отложить на десять минут.

"Ковентри" с 36-ю очками лишился шансов остаться в третьем дивизионе, "Чарльтон", в активе которого 51 очко, находится на 15-й строке турнирной таблицы.

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