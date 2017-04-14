Москва потратит 120 млн рублей на волонтеров Кубка конфедераций и ЧМ-18

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1011)

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Москвы планируют потратить 120 миллионов рублей на экипировку городских волонтеров Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно заявке, исполнитель должен разработать не менее четырех вариантов дизайна одежды волонтеров для Кубка конфедераций 2017 года и четырех — для Чемпионата мира по футболу и представить на утверждение заказчику — ресурсному центру по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер".

В один комплект формы для волонтера Кубка конфедераций входят: куртка, поло, брюки-шорты, кепка, сумка через плечо, значок и упаковочная сумка. В комплект волонтера на ЧМ-18 по футболу, кроме выше перечисленного, входят еще кроссовки и часы.

Указывается, что экипировка потребуется для 2,22 тысячи волонтеров на Кубке конфедераций и 6 тысяч на ЧМ по футболу.

Исполнителя планируется выбрать 10 мая по итогам аукциона.

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