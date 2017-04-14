В Москве выберут лучшие школьные команды по фитнес-аэробике

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Около двух тысяч учеников столичных школ поборются за титул чемпиона Москвы по фитнес-аэробике, сообщает официальный портал мэра Москвы. В финальном этапе соревнований, который пройдет 16 апреля во дворце спорта "Динамо" примут участие более 60 команд.

Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: для учеников с первого по четвертый и с пятого по восьмой класс. В каждой команде будет по 15-20 участников, которые представят свои композиции в номинациях "Ритмическая гимнастика", "Классическая аэробика" или "Танцевальная хип-хоп-аэробика".

Кроме того школьники смогут посетить мастер-класс председателя коллегии судей по фитнес-аэробике и спортивной аэробике Федерации фитнес-аэробики России Марины Ростовцевой.