Московские велогонщицы выиграли золото чемпионата мира в Гонконге

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Серебряные призеры Олимпийских игр — 2016 москвички Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли первое место в командном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге, сообщает mos.ru.

Спортсменки показали лучшее время, опередив на доли секунды своих соперниц из Австралии — Карли Маккалох и Стефани Мортон. Бронзовая медаль досталась Мириам Вельте и Кристине Фогель из Германии.

Для участия в гонках в Гонконг приехали 370 спортсменов из 42 стран. Они разыграют медали в 20 видах программы. Соревнования завершатся 16 апреля.