Московские школьники посоревнуются в сдаче нормативов ГТО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Соревнования по плаванию весеннего спортивного фестиваля "Многоборье ГТО" пройдут 15 апреля в школе № 1798. В них примут участие более 400 учеников в возрасте от 11 до 15 лет. Об этом сообщил сайт mos.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента образования города Москвы.

Всех школьников разделят на более чем 50 команд, в каждой из которых будет по четыре мальчика и четыре девочки. Юным пловцам предстоит преодолеть дистанцию в 50 метров.

Победа команды будет зависеть от индивидуальных результатов каждого ученика, поэтому победителей соревнований определят и в личном первенстве.

Участники, не уложившиеся в нормативы комплекса ГТО, смогут пройти повторное тестирование не ранее чем через две недели.

Принять участие в соревнованиях смогут школьники, получившие уникальный идентификационный номер.

Соревнования пройдут по адресу: Зелёный проспект, дом 75. Начало в 16:00.