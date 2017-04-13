Москвичи завоевали еще семь медалей на чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На чемпионате России по плаванию спортсмены из Москвы завоевали семь медалей. Копилка столичной сборной пополнилась тремя золотыми медалями, тремя серебряными и одной бронзовой, сообщается на сайте mos.ru.

На дистанции 100 метров вольным стилем лучшим стал Владимир Морозов, представляющий Москву. Он показал результат 48,28 секунды. Второе место занял Данила Изотов из Краснодарского края. Пловец из Республики Татарстан Никита Королёв выиграл бронзовую медаль.

В комплексном плавании на 200 метров москвичи заняли весь пьедестал. Победу одержал Александр Осипенко с результатом 2 минуты 0,89 секунды. Серебро досталось Ивану Трофимову, а бронза — Дмитрию Горбунову.

На дистанции 50 метров брассом первое место занял москвич Всеволод Занько с результатом 27,20 секунды. Второе место — у спортсмена из Санкт-Петербурга Кирилла Пригоды, третье — у Ильи Хоменко из Ростовской области.

В эстафете мужчин четыре по двести метров вольным стилем команда из Москвы завоевала серебряную медаль. Михаил Довгалюк, Артём Лобузов, Михаил Полищук и Николай Снегирев показали результат 7 минут 19,80 секунды. Их обошли пловцы из Республики Татарстан с результатом 7 минут 17,90 секунды. На третьей ступени пьедестала оказалась команда из Санкт-Петербурга.

Еще одну серебряную медаль в копилку столичной сборной принесли пловчихи в эстафете четыре по сто метров комплексом. Александра Папуша, Анна Михайлова, Ника Годун и Катарина Милутинович были вторыми с результатом 4 минуты 10,50 секунды. Победителями стали спортсменки из Санкт-Петербурга, а бронза — у спортсменов из Свердловской области.

Чемпионат России по плаванию проходит с 10 по 14 апреля. Он собрал более 650 сильнейших российских и зарубежных спортсменов. По его итогам определится состав сборной, которая будет отстаивать честь России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.