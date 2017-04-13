Москвич Алексей Черемисинов выиграл бронзу чемпионата России по фехтованию

МОСКВА,13 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион Алексей Черемисинов занял третье место на чемпионате России по фехтованию, сообщается на сайте правительства Москвы.

Спортсмен из Москвы проиграл в полуфинале Тимуру Арсланову со счетом 15:11.

Золото в личных соревнованиях завоевал рапирист из Башкортостана Тимур Сафин. В финале спортсмен обыграл своего земляка Тимура Арсланова (15:5), который стал обладателем серебряной медали. Бронзовую награду завоевал еще один башкирский рапирист — Искандер Ахметов.

Чемпионат России по фехтованию стартовал в Арзамасе 11 апреля.