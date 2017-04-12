Фанаты "Лестера" под крики "Гибралтар - наш" устроили беспорядки в Мадриде

МАДРИД, 12 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Тринадцать человек получили ранения в результате столкновений полиции с британскими футбольными болельщиками в центре Мадрида, сообщают СМИ.

Отмечается, что причиной стали хулиганские действия болельщиков английского футбольного клуба "Лестер", а также попытка нападения на сотрудников правопорядка. В результате столкновений на центральной площади Мадрида Пласа Майор восемь сотрудников испанской полиции и пять английских болельщиков получили незначительные травмы. В ходе беспорядков фанаты "Лестера" выкрикивали: "Вы, чертовы испанцы! Гибралтар — наш!".

Тем временем, как сообщает издание, серьезных столкновений удалось избежать благодаря грамотным превентивным действиям испанской полиции. Правоохранители задержали некоторых английских болельщиков, все они доставлены в полицейский участок.

"Лестер" в среду сыграет в Мадриде с местным "Атлетико" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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