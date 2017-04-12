Подготовка Сочи Автодрома к гонкам Формулы-1 идет согласно плану

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов, посетивший в среду Сочи Автодром, высоко оценил готовность площадки к четвертому в истории России Гран-при Формулы 1, сообщает пресс-служба автодрома.

Гонки FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 пройдут 28-30 апреля в Сочи.

"Виктор Кирьянов высоко оценил уровень готовности Сочи Автодрома к Гран-при Формулы 1 и отметил, что фактический ход работ полностью соответствует утвержденному плану", — отмечается в сообщении.

Президент РАФ осмотрел гоночное полотно, уделив особое внимание изменениям в зоне вылета в районе шиканы второго поворота, где были установлены дополнительные "лежачие полицейские" общей длиной 80 метров.

"Данная конструкция позволит предупредить маневры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества. Теперь, чтобы вернуться на гоночную дорожку, пилоты должны будут объехать эти дорожные неровности. Такое нововведение потребует от пилотов Формулы 1 большей концентрации при входе во второй поворот", — пояснили в пресс-службе.

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