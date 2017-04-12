Войнова и Шмелева завоевали золото ЧМ по на треке в командном спринте

ГОНКОНГ, 12 апр — Р-Спорт. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали золото в командном спринте на чемпионате мира по велоспорту, который стартовал в Гонконге.
Российский дуэт, в прошлом году выигравший серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в данном виде, в большом финале показал результат 32,520 секунды, победив представительниц Австралии Карли Маккалох и Стефани Мортон (32,649).
Третьими стали немки, оказавшиеся сильнее китаянок в малом финале.
Чемпионат мира завершится в Гонконге 16 апреля.
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