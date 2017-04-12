О спорт! Ты юмор. Как спортсмены превращали поединки в шоу

Большинству людей спортивные состязания кажутся захватывающими представлениями, однако для профессиональных спортсменов любые матчи и поединки – это работа. Неудивительно, что иногда они нарушают формат соревнований и позволяют себе немного подурачиться.