США
11.0411 апреля20:08МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Российские легкоатлеты стали заложниками политических игр, заявил сенатор

19:2911.04.2017
0920
Марина Кучина. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские легкоатлеты стали заложниками политических игр, перед ними стоит сложный выбор; в условиях дискриминационных мер они вправе выступать под нейтральным флагом, заявил РИА Новости сенатор, экс-чемпион мира по пауэрлифтингу Эдуард Исаков.

Поднятие российского флага во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
В ГД считают допустимым выступление атлетов из РФ под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник разрешила семи российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных соревнованиях текущего сезона. Это чемпионы мира Сергей Шубенков, Мария Кучина, а также Илья Мудров, Сергей Широбоков, Даниил Цыплаков, Ольга Мулина и Яна Смердова.

"Я могу понять наших чемпионов, спортивная карьера не такая долгая, чтобы упускать свой шанс. Уверен, что им морально очень тяжело, не знаю, как бы я повел себя в данной ситуации, будучи спортсменом", — сказал Исаков.

Он отметил, что российские легкоатлеты стали заложниками политических игр, перед ними стоит сложный выбор. "Но в любом случае мы будем гордиться ими, знать, пусть неофициально, но они представляли страну", — заявил он.

Спортсмен Сергей Шубенков. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Семи российским легкоатлетам позволили выступать под нейтральным флагом

Каждому спортсмену, по словам сенатора важно видеть свой флаг и слышать гимн своей страны, когда он одерживает победу на мировых аренах, и знать, что его страна гордиться победами, поддерживает и защищает права на международной арене.

Исаков посетовал, что вместо того чтобы наказывать атлетов за применение допинга адресно, организация сначала исключила всю Всероссийскую федерацию легкой атлетики, а теперь только некоторым спортсменам разрешила выступать под нейтральным флагом.

Мария Кучина. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Дорогу звездам: IAAF допустила Шубенкова и Кучину до международных стартов

"Считаю, что для каждого спортсмена важно быть идентифицированным, какую страну он представляет. Но не менее важно это должно быть для спортивной федерации. Олимпийский комитет, спортивная федерация должны сделать все, чтобы в кратчайшее время членство было восстановлено", — уверен политик. Он добавил, что если сегодня федерация не смогла выполнить условия по восстановлению членства, то "мы не имеем право запрещать нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом".

Исаков отметил, что спортсмены всю свою жизнь тренировались в России, выступали за честь страны, и они ни на секунду не забывают, что являются россиянами.

"Их тренировки и подготовку к международным стартам финансировали сначала субъекты, в которых атлеты начали карьеру, затем выделялись средства из федерального бюджета", — сказал законодатель.

Комментировать
+
Спорт
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена