Российские легкоатлеты стали заложниками политических игр, заявил сенатор

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские легкоатлеты стали заложниками политических игр, перед ними стоит сложный выбор; в условиях дискриминационных мер они вправе выступать под нейтральным флагом, заявил РИА Новости сенатор, экс-чемпион мира по пауэрлифтингу Эдуард Исаков.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник разрешила семи российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных соревнованиях текущего сезона. Это чемпионы мира Сергей Шубенков, Мария Кучина, а также Илья Мудров, Сергей Широбоков, Даниил Цыплаков, Ольга Мулина и Яна Смердова.

"Я могу понять наших чемпионов, спортивная карьера не такая долгая, чтобы упускать свой шанс. Уверен, что им морально очень тяжело, не знаю, как бы я повел себя в данной ситуации, будучи спортсменом", — сказал Исаков.

Он отметил, что российские легкоатлеты стали заложниками политических игр, перед ними стоит сложный выбор. "Но в любом случае мы будем гордиться ими, знать, пусть неофициально, но они представляли страну", — заявил он.

Каждому спортсмену, по словам сенатора важно видеть свой флаг и слышать гимн своей страны, когда он одерживает победу на мировых аренах, и знать, что его страна гордиться победами, поддерживает и защищает права на международной арене.

Исаков посетовал, что вместо того чтобы наказывать атлетов за применение допинга адресно, организация сначала исключила всю Всероссийскую федерацию легкой атлетики, а теперь только некоторым спортсменам разрешила выступать под нейтральным флагом.

"Считаю, что для каждого спортсмена важно быть идентифицированным, какую страну он представляет. Но не менее важно это должно быть для спортивной федерации. Олимпийский комитет, спортивная федерация должны сделать все, чтобы в кратчайшее время членство было восстановлено", — уверен политик. Он добавил, что если сегодня федерация не смогла выполнить условия по восстановлению членства, то "мы не имеем право запрещать нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом".

Исаков отметил, что спортсмены всю свою жизнь тренировались в России, выступали за честь страны, и они ни на секунду не забывают, что являются россиянами.

"Их тренировки и подготовку к международным стартам финансировали сначала субъекты, в которых атлеты начали карьеру, затем выделялись средства из федерального бюджета", — сказал законодатель.