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Спорт

В ГД считают допустимым выступление атлетов из РФ под нейтральным флагом

19:2011.04.2017
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Поднятие российского флага во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В комитете Госдумы по физической культуре и спорту считают вполне допустимым факт допуска части российских легкоатлетов к соревнованиям под нейтральным флагом в качестве временной меры.

Спортсмен Сергей Шубенков. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Семи российским легкоатлетам позволили выступать под нейтральным флагом

Как сообщалось ранее, международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, действующей чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Кучиной и еще пяти российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах текущего сезона. В список допущенных атлетов также вошли Илья Мудров, Сергей Широбоков, Даниил Цыплаков, Ольга Мулина и Яна Смердова.

Российские легкоатлеты из-за дисквалификации ВФЛА не могут выступать в международных соревнованиях, при этом IAAF ранее подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для россиян, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Индивидуальные заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов.

"Факт допуска части российских легкоатлетов к соревнованиям под нейтральным флагом в качестве временной меры вполне допустим. Напомню, что не так давно нашим паралимпийцам отказали в аналогичной просьбе, выступить на отборочных турнирах к ОИ-2018 под нейтральным флагом, именно из-за четкой идентификацией наших чемпионов с Россией", — сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв.

Он отметил, что сильнейших отечественных легкоатлетов прекрасно знают в мире как граждан России, а не безвестных физкультурников. "И до окончания решения вопроса с восстановлением аккредитации ВФЛА российским спортсменам нужно дать возможность выступать, поддерживать спортивную форму, оставаться в элите, в обойме ведущих атлетов", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, "учитывая непростую обстановку из-за давления со стороны международных структур, в условиях применения иезуитского принципа коллективной ответственности, мы не вправе осуждать наших легкоатлетов". "Спортсмены готовы выступить на международных соревнованиях под нейтральным флагом", — добавил он.

Вместе с тем, по словам Дегтярева, фактически по отношению к заслуженным спортсменам применили механизм запрета на профессию. "Их лишили возможности показывать результаты, обесценили годы тяжелейшего труда на тренировках. В итоге профессиональные спортсмены не могут зарабатывать на жизнь участием в турнирах, кормить свои семьи", — сказал депутат.

Спортсмен-паралимпиец. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Российским паралимпийцам не позволят выступать под нейтральным флагом

"Конечно, выступать под своим родным флагом – это совсем другие эмоции, совсем другой уровень патриотизма, совсем другой уровень мотивации… С другой стороны, можно понять и спортсменов. У них уходить время. Век спортивный не такой большой, пока ты молод, полон сил и здоровья, наверное, ты пытаешься завоевать какие-то престижные награды на спортивных турнирах, особенно на Олимпиаде и чемпионатах мира", — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев.

По словам депутата, безусловно, профессиональному спортсмену лучше выступать под флагом своей страны. "Но если такой возможности нет, для того, чтобы быть в соревновательном ритме и поддерживать свой уровень, спортсмены должны выступать хотя бы под нейтральным флагом. Все равно это наши спортсмены. Если тот же Шубенков добьётся результата, мы, конечно, за него будем также радоваться, как радовались всегда", — добавил парламентарий.

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Спорт
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
сергей суворов
я не против пусть выступают ( без иронии пусть выступают ) . но призовые пусть выплачивает им та сторона под которым флагом выступают .
19:31
11.04.2017
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Иван Петров
Пусть выступают по любыми флагами,но для меня это не российские атлеты.А так...ради бога!
19:34
11.04.2017
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