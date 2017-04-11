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Спорт

Дорогу звездам: IAAF допустила Шубенкова и Кучину до международных стартов

18:3511.04.2017
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Мария Кучина. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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МОСКВА, 11 апр – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник опубликовала список семи российских спортсменов, чьи индивидуальные заявки на выступление в международных турнирах под нейтральным флагом были одобрены. В частности, добро на участие в стартах под эгидой IAAF получили звезды мировой легкой атлетики – чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина (после замужества — Ласицкене).

В списке недопущенных тоже пополнение

Помимо Шубенкова и Кучиной, разрешения получили Илья Мудров (прыжки с шестом), Сергей Широбоков (ходьба), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Ольга Мулина (прыжки с шестом) и Яна Смердова (ходьба). В феврале IAAF допустила до международных соревнований Анжелику Сидорову (прыжки с шестом), Кристину Сивкову (спринт) и Алексея Сокирского (метание молота).

Спортсмен Сергей Шубенков. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Семи российским легкоатлетам позволили выступать под нейтральным флагом

"Я бы не сказал, что это прямо успех для нас, конечно, мы рады за Шубенкова, Кучину. За этих семерых ребят и девчонок мы очень рады, а дальше будем смотреть", — заявил "Р-Спорт" глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Уроженец Удмуртии Широбоков, тренирующийся в Саранске, стал первым представителем мордовской школы спортивной ходьбы, допущенным до участия в международных турнирах. " Слава богу, хоть одного допустили. Очень надеемся и рассчитываем, что остальных тоже допустят ", — сказала "Р-Спорт" директор Государственного автономного учреждения республики Мордовия "Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике" Вера Начаркина.

Таким образом, пока IAAF одобрила 10 заявок от российских легкоатлетов с просьбой разрешить выступать в нейтральном статусе (не считая получившую допуск ранее прыгунью в длину Дарью Клишину). Но 17 заявок IAAF отклонила. Если в феврале организация не допустила Анну Крылову (тройной прыжок), Анастасию Калину (бег на 1500 м), Александру Гуляеву (бег на 800 м), Дениса Лукьянова (метание молота), Евгению Соловьеву (толкание ядра) и Максима Афонина (толкание ядра), то сейчас среди тех, чьи заявки были отклонены, оказались Никита Андриянов (бег на 400 м с барьерами), Елизавета Федосеева (200, 400 м), Светлана Титова (800 м), Константин Петряшов (100, 200 м, 4×400 м), Александра Бушкова, Анастасия Евачева, Алексей Головин, Анастасия Калашникова, Юлия Турова (все — спортивная ходьба), Феликс Шестопалов (десятиборье).

Фамилию еще одного спортсмена, которому запретили участие в международных стартах, объявят позднее. "Нам совсем не понятно, почему 17 спортсменам было отказано. Причины отказов IAAF не называет, но сейчас мы займемся выяснением этого вопроса, готовим очередной запрос", — сказал Шляхтин.

Также еще более 70 заявок россиян находятся на рассмотрении в IAAF.

Шубенков хочет начать сезон в Шанхае, а Кучина — в Юджине

Полученный от IAAF допуск не гарантирует участие легкоатлетов во всех стартах. Организаторы турниров дополнительно будут решать, хотят ли видеть у себя россиян, пусть и под нейтральным флагом. Именно на этом акцентирует внимание тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

"Сейчас мы сидим второй месяц на сборах в Адлере. А по поводу международных стартов все зависит не от нас, а от организаторов тех турниров, где мы хотели бы принять участие. В частности, от Бриллиантовой лиги. Если все сложится так, как мы хотели, то Сергей будет стартовать в Шанхае (13 мая). Но замечу, что мы именно хотели бы принять участие в шанхайском этапе, начав сезон там. Не все сейчас зависит от нас", — сказал Клевцов "Р-Спорт".

Менеджер Кучиной Ольга Назарова сообщила "Р-Спорт", что прыгунья начнет сезон на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине 26 мая. Кучина же, в свою очередь, назвала чемпионат мира в Лондоне (5-13 августа) главным стартом. "К нему нужно подготовиться. Силы есть, эмоции есть, все есть — будем работать. Я рада, что теперь буду в секторе с сильнейшими прыгуньями в мире. Радует, что конкуренция, наконец-то, будет большая и настоящая", — сказала чемпионка мира "Р-Спорт".

"Я рада насколько возможно в этой ситуации. Все хорошо. Главное сейчас не отвлекаться и продолжать тренироваться, не думать на этой волне, что мы крутые, а продолжать работать в том же духе. Чувства на самом деле очень смешанные. Вроде должны и радоваться, а чему радоваться? Это наше законное право было всегда. Этого (отстранения) вообще не должно было быть. Есть еще те, кто до сих пор ждут ответа на заявки. Есть и отклонения. Так что все очень странно", — заключила Кучина.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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