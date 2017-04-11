Семи российским легкоатлетам позволили выступать под нейтральным флагом

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, действующей чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Кучиной и еще пяти российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах текущего сезона, сообщается в пресс-релизе организации.

В список допущенных атлетов также вошли Илья Мудров, Сергей Широбоков, Даниил Цыплаков, Ольга Мулина и Яна Смердова.

Российские легкоатлеты из-за дисквалификации ВФЛА не могут выступать в международных соревнованиях, при этом IAAF ранее подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для россиян, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Индивидуальные заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов.

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