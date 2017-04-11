Самая красивая теннисистка России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минувшие выходные ознаменовались сразу двумя заметными победами российских теннисисток на турнирах WTA: Анастасия Павлюченкова одержала победу на турнире в Монтеррее, а 19-летняя Дарья Касаткина стала лучшей в американском Чарльстоне. В финале турнира Дарья обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко, и эта победа стала первым крупным успехом в одиночном разряде в карьере уроженки Тольятти.
Всерьез Дарья заявила о себе в 2014 году, заняв первое место на турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Франции. В 2015 году она дошла до третьего раунда US Open, а в паре с Еленой Весниной выиграла Кубок Кремля. В 2016 году Дарья также несколько раз удачно выступала на турнирах WTA, а на Уимблдоне в третьем раунде изрядно потрепала нервы Винус Уильямс, уступив в трех сетах со счетом 5:7, 6:4 и 8:10. Через месяц на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Касаткина дошла до четвертьфинала в одиночном и парном разрядах.
Начиная с января 2017 года Дарья дважды обыгрывала первую ракетку мира — на турнирах в Сиднее и в Катаре была повержена немка Анжелика Кербер. На пути к трофею в Чарльтоне одолела олимпийскую чемпионку Монику Пуиг, выступающую за Австралию россиянку Дарью Гаврилову, с которой Касаткина играет вместе в парном разряде, а также десятую ракетку мира — румынку Ирину-Камелию Бегу.
Благодаря победе в США Дарья переместилась с 42-го на 29-е место в рейтинге WTA и является самой молодой представительницей в топ-30.