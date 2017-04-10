Канада, США и Мексика подали совместную заявку на ЧМ-2026 по футболу

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Канада, США и Мексика в понедельник объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, сообщается в официальном микроблоге Федерации футбола Канады в Twitter.

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Ранее президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика нацелены на подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.

Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года. Место проведения турнира будет выбрано в мае 2020 года.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году — в США.