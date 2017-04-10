Баскетболисты ЦСКА досрочно выиграли "регулярку" Лиги ВТБ

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли белорусский "Цмоки-Минск" и стали победителями регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за матч до конца данного этапа турнира.

Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 109:74 (30:20, 24:15, 29:19, 26:20) в пользу в ЦСКА, в составе которого 15 очков набрал Нандо Де Коло. У белорусской команды 21 балл в активе Антонио Грейвса.

Армейцы одержали 21-ю победу в 23 матчах и стали недосягаемыми для идущего вторым санкт-петербургского "Зенита".

В своем заключительном матче регулярного сезона ЦСКА 13 апреля на выезде сыграет с пермской "Пармой". "Цмоки-Минск" 16 апреля дома сыграет с "Нижним Новгородом", а через неделю после этого завершит "регулярку" игрой на выезде с краснодарским "Локомотивом-Кубанью".

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