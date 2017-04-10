Полный хаос: Илюмжинов продолжит руководить FIDE, но с ограничениями

МОСКВА, 10 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов не смог миновать заседания президентского совета в Афинах, на котором сохранил свои полномочия, но функции его, видимо, будут сильно урезаны, и эти обстоятельства напоминают хаос.

Заседание президентского совета FIDE состоялось в понедельник в Афинах, базовая его новость – Илюмжинов остался главой организации.

Уберечь FIDE от санкций

Но базовая новость не значит принципиальная или главная. В аккаунте сайта chessdom.com в Twitter было опубликовано сообщение, что Илюмжинов сохранил свой пост "с некоторыми изменениями". В это же время президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов поделился радостью от того, что Илюмжинов "остался президентом FIDE, что статус-кво сохранен, и что шахматный мир по-прежнему остается объединенным".

При этом "большая хорошая новость" имела продолжение: руководитель федерации останется в должности до конца 2018 года, но, что еще важнее, останется "без права принятия важных решений и подписания контрактов", на что указывает тот же Chessdom.

"Там творится полный хаос", — заявил президент Шахматной федерации Англии (ECF) Доминик Лоусон, говоря о сложившейся в FIDE ситуации. "Удивительно, но это определение подходит и к развитию ситуации, и к тому, что Илюмжинов остается президентом с ограничением его полномочий", — добавил он.

Президент Немецкой федерации шахмат (DSB) и вице-президент FIDE Херберт Бастиан отметил, что "все члены президентского совета выражают глубокое уважение господину Илюмжинову и тому, что он сделал для мира шахмат", после чего перешел к главному.

"Сейчас очень важно уберечь FIDE от санкций со стороны США, — пояснил он. — Президентский совет не имеет права лишить Илюмжинова поста, поскольку это может быть сделано только на генеральной ассамблее. Тем не менее, я думаю, что они приняли единственно возможное решение — ограничить власть президента настолько, насколько это возможно. Это позиция Федерации шахмат Германии. Но лично я надеюсь, что господин Илюмжинов вскоре докажет свою невиновность и его уберут из черного списка".

Весенний гром

Любопытно, но сам Илюмжинов свой же президентский совет незадолго до самого мероприятия отменил. Однако вскоре стало известно, что глава FIDE принял решение прибыть в Афины.

В конце ноября 2015 года стало известно, что Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список по Сирии. В декабре 2015 года Илюмжинов передал свои полномочия в области финансово-экономической деятельности на территории США и с гражданами США первому вице-президенту организации Георгиосу Макропулосу.

Ситуация была особенно актуальна в контексте матча за мировую шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном, который проводился в США. Илюмжинов до последнего пытался посетить это событие, но не смог получить американскую визу и лицезреть упорное сопротивление не являвшегося фаворитом Карякина и тяжелую победу Карлсена на тай-брейке. После ажиотаж слегка улегся и погрузился в рутинную юридическую плоскость.

28 марта снова грянул гром. FIDE на своем официальном сайте объявила, что Илюмжинов, возглавляющий федерацию с 1995 года, подал в отставку с поста президента. Сам Илюмжинов развел руками. "Это, видимо, кто-то решил пошутить или выдает желаемое за действительное, — произнес он в разговоре с корреспондентом "Р-Спорт". — Это не соответствует действительности, такой вопрос на заседании президентского совета не поднимался".

Исполнительный директор FIDE Найджел Фримен, представляющий федерацию Бермудских островов, настоял на том, что сообщение на сайте – не шутка. "Мистер Илюмжинов объявил о своем решении подать в отставку, в апреле пройдет внеочередное заседание президентского совета организации, где обсудят этот вопрос", — подчеркнул он.

Кому верить?

"Мы просто не знаем, чему верить", — сказал еще в конце марта глава немецкой федерации Бастиан.

Пресс-релиз FIDE в воскресенье несколько прояснил случившееся. "Илюмжинов объяснил, что на предыдущем заседании совета на эмоциях выразил свое желание уйти в отставку. Макропулос и несколько членов правления тогда прокомментировали текущую ситуацию. Было ясно, что никто не просил отставки Илюмжинова. Макропулос заявил, что FIDE всегда стремилась поддержать хорошие отношения с Российской шахматной федерацией, у которой могло не быть полной информации относительно текущей ситуации", – заявили в FIDE.

Также в заявлении международной федерации указывается, что Илюмжинов извинился за то, что делал заявления относительно членов, президентского совета и руководства FIDE. Он ранее посчитал, что "некоторые члены президентского совета пытались склонить" его к решению уйти в отставку, предположил, что этими людьми являются Макропулос и Фримен. Эти действия Илюмжинов также связал с Шахматной федерацией США.

В релизе FIDE также значится, что на президентском совете в Греции "было принято единогласное решение, что никакие заявления не считаются сделанными от имени FIDE, если они предварительно не одобрены секретариатом FIDE".

От Илюмжинова до Макропулоса

Помимо этого стало известно, что президентский совет принял решение о делегировании полномочий Илюмжинова Макропулосу. "Решение господина Илюмжинова отказаться от любых юридических, финансовых и деловых операций FIDE позволит ему сконцентрироваться на решении ситуации с министерством финансов США", — говорилось в сообщении, опубликованном на официальном сайте FIDE.

"Господин Илюмжинов сообщил, что инициировал юридические процедуры в США с целью получить дополнительную информацию и отменить ограничительные меры, введенные Минфином США. На следующем заседании президентского совета господин Илюмжинов проинформирует о ходе юридических процедур", — отмечается в тексте.

Теперь Макропулос имеет право подписи от лица FIDE, при этом все контракты подлежат предварительному одобрению или последующей ратификации президентским советом, а соглашения, обязательства по которым превышают 100 тысяч евро, должны быть ратифицированы исполкомом или генеральной ассамблеей организации. Также Макропулос будет исполнять обязанности главы FIDE на заседаниях генеральной ассамблеи, исполкома и президентского совета и представлять ежегодный доклад.

Как заявил агентству "Р-Спорт" член президентского совета FIDE, глава Европейского шахматного союза (ECU) Зураб Азмайпарашвили, все решения на президентском совете были приняты в один голос с Илюмжиновым. "Я думаю, всем все стало понятно. Все эти решения были вместе с Кирсаном Илюмжиновым, а не без него. Ни в одной ситуации он не возражал", — сказал Азмайпарашвили.

"Во время принятия решений не было никаких эмоций, было все четко и ясно объяснено. Четкая позиция Илюмжинова была в том, что он согласен со всеми заявлениями президентского совета. Ни у кого никаких других мнений не было. Решение было принято без единой заминки: не было возражений, отрицаний", — продолжил он.

Азмайпарашвили также отметил: "Все, что написано (в заявлении FIDE), это правда". "Я думаю, это поможет всему шахматному миру оценить ситуацию и двигаться дальше. Очевидно, что одна из самых цельных федераций для FIDE – российская. Я лично надеюсь, что российская федерация, как и была самым активным членом шахматного содружества, так и останется", — продолжил собеседник агентства.

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