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Спорт

В воскресенье завершился девяносто девятый регулярный чемпионат НХЛ

10:2510.04.2017
(обновлено: 10:26 10.04.2017)
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Хоккей. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 апр – Р-Спорт, Семен Галькевич. Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершился в воскресенье десятью встречами.

Последний участник плей-офф, "Торонто", стал известен в субботу, поэтому в заключительный день определялись лишь соперники по первому раунду плей-офф. На Востоке в первом раунде сыграют: "Монреаль" – "Нью-Йорк Рейнджерс", "Вашингтон" – "Торонто", "Питтсбург" – "Коламбус", "Оттава" – "Бостон"; а на Западе: "Чикаго" – " Нэшвилл", "Анахайм" – "Калгари", "Миннесота" — "Сент-Луис", "Эдмонтон" – "Сан-Хосе".

Закат "Детройта", восход "Эдмонтона"

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Нынешний сезон приурочен к столетию НХЛ, хотя в связи с тем, что сезон-2004/05 не проводился из-за локаута, он является только 99-м игровым. Обладателем Президентского Кубка, который вручается победителю регулярного чемпионата, второй год подряд стал "Вашингтон". Интересно, что "столичные" стали только вторым клубом в истории НХЛ, выигравшим 55 или более матчей в двух сезонах подряд. Ранее это удавалось только "Монреалю" (трижды подряд — с 1976 по 1978 год).

В Западной конференции в кубковую восьмерку попали шесть команд, игравшие в плей-офф год назад, а "новичками" стали только "Эдмонтон" и "Калгари". В то же время на Востоке в плей-офф вышли сразу пять команд, в прошлом году завершившие сезон после 82 матчей "регулярки". Стоит отметить, что в плей-офф пробились сразу пять из семи канадских команд НХЛ, тогда как предыдущий сезон стал первым с 1970 года, когда в плей-офф не играла ни одна команда из Канады.

"Детройт" впервые за 25 лет не вышел в плей-офф. Таким образом, прервалась самая продолжительная действующая в североамериканском спорте серия. Теперь обладателем этого достижения является клуб НБА "Сан-Антонио" — в 2017 году команда вышла в плей-офф в 20-й раз подряд. Конец исторической серии "Ред Уингз" совпал с последним сезоном, который команда провела на легендарной "Джо Луис Арене", открытой в 1979 году.

Главным открытием сезона стал "Эдмонтон", впервые с 2006 года вышедший в плей-офф и впервые за последние 30 лет набравший больше 100 очков в регулярном чемпионате. 20-летний капитан "Ойлерз" Коннор Макдэвид, набрав 100 очков (30 шайб + 70 передач), стал обладателем "Арт Росс Трофи" — приза самому результативному игроку "регулярки".

Хоккейные шайбы
© РИА Новости. Александр Вильф
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"Морис Ришар Трофи" лучшему снайперу регулярного чемпионата во второй раз в карьере достался Сидни Кросби (ранее – в 2010 году вместе со Стивеном Стэмкосом). Капитан "Питтбсурга" забросил 44 шайбы, на четыре гола опередив Остона Мэттьюса из "Торонто" и россиянина Никиту Кучерова из "Тампы".

Первый номер драфта 2016 года Мэттьюс стал одной из самых ярких звезд НХЛ с первой же игры в лиге, в которой 19-летний американец сделал покер в ворота "Оттавы". Американец набрал на пять очков больше финна Патрика Лайне из "Виннипега" (69 против 64) и с большой вероятностью станет обладателем "Колдер Трофи" лучшему новичку сезона, а "Торонто" во второй раз за последние 12 сезонов вышел в плей-офф.

Нестареющий Яромир Ягр в ходе регулярного чемпионата вышел на второе место в истории НХЛ по результативности – у 45-летнего чеха сейчас 1914 очков, выше только Уэйн Гретцки (2857 баллов). Также Ягр стал четвертым в истории лиги игроком, который провел 1700 матчей. После завершения "регулярки" в активе чеха 1711 игр, и ему может хватить еще одного сезона, чтобы стать рекордсменом лиги (у Горди Хоу – 1767 матчей).

Русский след

В регулярном чемпионате приняли участие 42 российских игрока (на одного хоккеиста больше, чем в прошлом сезоне), это максимальный результат с сезона-2006/07, когда в "регулярке" сыграли 44 россиянина. Интересно, что из того состава в НХЛ сейчас выступают только пять человек: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Александр Радулов, Андрей Марков и Федор Тютин.

Игрок сборной России Александр Овечкин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Самым результативным из россиян стал Никита Кучеров, набравший 85 очков. Однако усилий форварда оказалось недостаточно, и без пропустившего большую часть сезона капитана Стивена Стэмкоса "Тампа" впервые с 2013 года не смогла выйти в плей-офф.

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский вместе с командой выдал лучший за последние годы сезон: россиянин стал лучшим в "регулярке" по проценту отраженных бросков (93,1%) и коэффициенту надежности (2,06 пропущенных шайбы в среднем за игру). Бобровский является одним из главных кандидатов на "Везину", приз лучшему вратарю лиги, который может стать вторым в карьере для россиянина.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин 5 апреля в матче с "Торонто" набрал 1033-е очко в НХЛ и обошел по данному показателю Александра Могильного, став вторым игроком в истории лиги по результативности среди россиян. Лидерство удерживает Сергей Федоров (1179 очков).

Третий год подряд улучшил свою статистику лидер "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко: в сезоне-2014/15 россиянин набрал 73 очка, год назад – 74, на этот раз – 75.

Игрок сборной России Александр Овечкин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Уверенно первый год в НХЛ проводит защитник "Торонто" Никита Зайцев (36 очков), который, как ожидается, после завершения сезона подпишет с "кленовыми листьями" семилетнее соглашение. Вернувшийся в НХЛ спустя четыре года Александр Радулов стал вторым бомбардиром "Монреаля" (54 очка) и лучшим распасовщиком команды (36 передач).

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года защитник Иван Проворов из "Филадельфии" провел дебютный сезон в НХЛ "от звонка до звонка": в 82 матчах у 20-летнего россиянина 30 очков (6 голов и 24 передачи).

Россияне защищают цвета семи из восьми клубов, пробившихся в плей-офф на Востоке (кроме "Оттавы"), на Западе же российские игроки выступают только в "Сент-Луисе", "Чикаго" и "Эдмонтоне". Первые игры плей-офф пройдут 12 апреля.

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